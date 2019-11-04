Бестемьянова назвала особую миссию Загитовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о результатах этапа Гран-при в Гренобле (Франция). Бестемьянова высоко оценила выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, россиянка заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

«Я думаю, что Загитова всё равно будет бороться за первые места. Она – чемпионка, будет стремиться к победе. На сегодняшний день ей главное попасть в финал, а там уже станет бороться. Сейчас второе место даёт ей такую возможность. Следующий этап у неё в Японии. Всё постепенно. Не будем загадывать пока, что и как будет. Ещё две недели.

Алина говорит, что для неё главное — кататься? Во-первых не всегда спортсмены говорят то, что на самом деле чувствуют. Да и не только спортсмены, но и тренеры, функционеры. А что она скажет? Что расстроена, чтобы её жалели? Зачем? Она – чемпионка, она — красавица, она – королева. Алина будет так говорить, чтобы от неё отстали. Но я уверена, что она будет делать всё, чтобы улучшаться и соревноваться.

Я просто в восторге от её программ — и от короткой, и от произвольной. Алина стала такой взрослой и глубокой, такое проникновение в музыку. Что-то удивительное и потрясающее. Я хотела бы отметить, что очень трудно настраивать себя на борьбу, когда не владеешь четверными, акселем в три с половиной оборота. А она каким-то образом мотивирует себя, и от этого красота, которая исходит от неё, просто поглощает. Загитова даёт надежду тем фигуристкам, кто не обладает многооборотными прыжками. Её миссия очень важна», — приводит слова Бестемьяновой «Команда России».