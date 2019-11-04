Устюгов: лично для меня Олимпиада как соревнования умерла

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Утюгов подтвердил, что не планирует выступать на Олимпийских играх 2022 года. Ранее Устюгов после недопуска к Олимпийским играм 2018 года заявил, что эти соревнования его больше не интересуют.
«Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла. Ну был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали. Может, на третьи тоже не позовут или ещё что-то не сложится.
Откажусь ли добровольно от участия в Олимпиаде в Пекине? Честно, не знаю. Есть мысль, что мне это не надо. Особенно если в ближайшие годы выиграю всё, что хочу. Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и ещё раз», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».
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