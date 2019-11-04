Украинка Могучих вошла в число финалистов премии «Восходящая звезда» IAAF
Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала шорт-лист номинанток на премию «Восходящая звезда» по итогам сезона, сообщает официальный сайт организации. В список попали представительница Ямайки Британи Андерсон (100 с барьерами), эфиопка Лемле Хаилу (1500 м), украинка Ярослава Могучих (прыжки в высоту), Гленда Морехон из Эквадора (спортивная ходьба) и американка Ша'Карри Ричардсон (100 м и 200 м).
Победительница будет объявлена 23 ноября на церемонии вручения наград IAAF в Монако.
В середине октября стало известно, что на звание легкоатлетки года претендует трёхкратная чемпионка мира, прыгунья в высоту россиянка Мария Ласицкене. На прошедшем в Дохе чемпионате мира Ласицкене завоевала золото, а украинка Могучих — серебро.
Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF
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