ВАДА проведёт проверку атлетов, работавших с опальным тренером Салазаром

Всемирное антидопинговое агентство проведёт проверку легкоатлетов, которые сотрудничали с тренером Альберто Салазаром. Специалист был дисквалифицирован на четыре года за содействие нарушениям антидопинговых правил. Салазар был признан виновным в применении запрещённого метода, фальсификациях в процессе допинг-контроля и распространении запрещённых препаратов во время работы в тренировочном лагере в Орегоне.

«Очевидный вопрос состоит в том, могли ли сами спортсмены нарушать антидопинговые правила, учитывая обвинения в адрес Салазара. Если они жульничали, то это могло сказаться на их выступлениях и могло приносить им победы. Нам нужно внимательно это оценить, и мы это сделаем», — приводит слова главы ВАДА Крэйга Риди BBC.



С 2011 по 2017 год с Салазаром работал четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах.