Загитова показала фото с подготовки показательного номера

Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» фотографии с показательного выступления. Новый показательный номер россиянки поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. Он посвящён матери хореографа Людмиле Шалашовой, которая ушла из жизни летом 2019 года.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
«Моя новая показательная программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом под музыку М83 — Outro, посвящается памяти прекрасной Людмилы Борисовны Шалашовой, которая так много сделала для меня. Она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается», — написала Загитова в своём «инстаграме».
Загитова на первом этапе Гран-при во Франции заняла второе место.
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