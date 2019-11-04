Бывшая ученица Тутберидзе удалила все фото после разбора выступления Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова, бывшая ученица Этери Тутберидзе, удалила все записи и фотографии из своего профиля в «Инстаграме». В настоящий момент аккаунт Паненковой полностью пуст.

Ранее Дарья обсуждала ошибки олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции. Паненкова заявила, что у Загитовой всегда были проблемы с ребром на лутце.

«Когда мы с Алиной пришли вместе в группу, то у неё было ребро на лутце. С ней очень много работали, исправляли его. Поэтому бывают такие моменты, когда у неё возникает ребро, это нормально. Может, иногда не замечали. Всё должно быть честно», — написала Паненкова.

После появления этих комментариев Загитова отписалась от двух аккаунтов Паненковой. На этапе Гран-при во Франции Алина заняла второе место, уступив россиянке Алёне Косторной.