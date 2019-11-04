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Устюгов назвал собственного главного раздражителя

Устюгов назвал собственного главного раздражителя
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Утюгов поделился целями на ближайший сезон и рассказал, что является для него наибольшей мотивацией.

«Думаю, каждый лыжник хочет побороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Конечно, я тоже держу это в голове, но не знаю, как всё сложится, не знаю, что будет завтра. Мысли такие есть, но сейчас сложно говорить о каких-то заявках или прогнозах. В этом сезоне будет три Тура, раньше мне они удавались неплохо. Надеюсь, у меня там должно получиться, опять же, если позволит организм и моё тело справится с этой нагрузкой.

Можно ли считать Клэбо главным раздражителем? И его, и Большунова, и Сундбю — это лидеры мировых лыжных гонок. Но главный раздражитель для себя — я сам. В первую очередь на дистанции надо одолеть, победить себя и уже потом своих соперников», — цитирует Устюгова «Р-Спорт».

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