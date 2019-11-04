Устюгов назвал собственного главного раздражителя

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Утюгов поделился целями на ближайший сезон и рассказал, что является для него наибольшей мотивацией.
«Думаю, каждый лыжник хочет побороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Конечно, я тоже держу это в голове, но не знаю, как всё сложится, не знаю, что будет завтра. Мысли такие есть, но сейчас сложно говорить о каких-то заявках или прогнозах. В этом сезоне будет три Тура, раньше мне они удавались неплохо. Надеюсь, у меня там должно получиться, опять же, если позволит организм и моё тело справится с этой нагрузкой.
Можно ли считать Клэбо главным раздражителем? И его, и Большунова, и Сундбю — это лидеры мировых лыжных гонок. Но главный раздражитель для себя — я сам. В первую очередь на дистанции надо одолеть, победить себя и уже потом своих соперников», — цитирует Устюгова «Р-Спорт».
- 4 ноября 2019
-
17:06
-
16:32
-
16:23
-
16:22
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
15:09
-
14:46
-
14:17
-
13:47
-
13:28
-
12:47
-
12:36
-
12:23
-
11:58
-
11:38
-
10:58
-
10:17
-
09:48
-
09:43
-
09:36
-
09:36
-
09:29
-
00:21
- 3 ноября 2019
-
23:52
-
23:51
-
23:25
-
23:04
-
22:57
-
22:20
-
22:00
-
21:29
-
20:52
-
20:34