ВАДА планирует вынести решение по статусу РУСАДА до конца 2019 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) планирует вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2019 года, сообщил главный менеджер по коммуникациям организации Джеймс Фитцджеральд.

Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. Российскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории.

Итоговое решение будет принято с учётом отчёта следователей организации, которые сейчас изучают объяснения российской стороны по поводу инцидента.

«На данном этапе мы исходим из того, что комитет по соответствию может вынести рекомендацию до конца ноября. Я не могу говорить об этом уверенно, но комитет планирует уложиться в эти сроки, что позволит исполкому вскоре после получения рекомендации рассмотреть этот вопрос.

Надеемся, что это произойдёт до конца года, то есть ещё до истечения полномочий действующего президента ВАДА Крейга Риди, что случится 31 декабря этого года», — цитирует Фитцджеральда ТАСС.