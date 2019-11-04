Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую победу в полуфинале КР

Волейболистки московского «Динамо» одержали вторую победу на полуфинальном этапе Кубка России. Соревнования в группе А проходят в Санкт-Петербурге. В матче 2-го тура бело-голубые уверенно обыграли одноклубниц из Краснодара со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:12).

Накануне московское «Динамо» выиграло у «Липецка» (3:1). Для краснодарской команды поражение стало вторым в полуфинале турнира. В 3-м туре завтра, 5 ноября, бело-голубые сыграют с хозяйками площадки из «Ленинградки», которые также обыграли краснодарское «Динамо».

В «Финал четырёх», который пройдёт 25-26 декабря в Казани, выйдут только победители трёх групп. Четвёртым участником станет казанское «Динамо».

Волейбол. Кубок России. Женщины. Полуфинал

Группа А. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:15, 25:12).