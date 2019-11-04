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Загитова вернулась в Москву после выступления на Гран-при Франции

Загитова вернулась в Москву после выступления на Гран-при Франции
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась в Москву после выступления на этапе Гран-при Франции. Соревнования прошла в Гренобле.

17-летняя Загитова заняла второе место, набрав 216,06 балла. В следующий раз она выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

Победу на дебютном для себя этапе Гран-при в Гренобле одержала ещё одна российская фигуристка Алёна Косторная. Она исполнила два тройных акселя в произвольной программе — первый в каскаде с двойным тулупом и второй сольный. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, улучшив почти на 2 балла личный рекорд. Загитова стала второй. Бронзовая награда досталась американке Мэрайе Белл.

Запись доступна на странице фанатов Загитовой в "Инстаграме".

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