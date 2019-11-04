Погорилая: к Загитовой не было столько агрессии, сколько к Медведевой

Бронзовый призёр чемпионата мира—2016, российская фигуристка Анна Погорилая не считает, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова находятся под одинаковым давлением со стороны СМИ и болельщиков.
«Не думаю, что они в одинаковых ситуациях. К Загитовой не было столько агрессии, сколько было к Медведевой. Женя улетела в Канаду, и все подумали: «Предательница». И никого не волнует, что она за Россию выступает и таким же человеком осталась. Люди разные у нас в России.
Новый тренер, новая техника и новый подход — это всё влияет на твоё состояние. Новая техника — это то, к чему можно привыкать годами. Это проявляется не на тренировках, а на соревнованиях, когда тело в максимальном стрессе и делает так, как оно помнит 10 лет подряд. За несколько лет всё очень тяжело перестроить. И я знаю, что в Канаде подход к тренировкам совсем другой», — приводит слова Погорилой Sport24.
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