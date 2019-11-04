Погорилая сделала прогноз на финал Гран-при и чемпионат России среди одиночниц

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 российская фигуристка Анна Погорилая после этапа Гран-при во Франции предположила, кто из российских фигуристок сможет вмешаться в борьбу с тремя недавними юниорками, исполняющими элементы ультра-си, в финале Гран-при и на чемпионате России.
«За Алину я очень переживала, но она огромная молодец, после неудавшегося начала программы взяла и показала, насколько она была подготовлена к соревнованиям. Второе место — это очень хорошо. Первое, конечно, было бы лучше, но второе место — это больше шансов выйти в финал Гран-при, для такого проката это очень хорошо.
Сколько россиянок увидим в финале Гран-при? Думаю, четырёх точно. Трусова, Косторная и Щербакова — раз они уже первые этапы выиграли, думаю, если ничего страшного не случится, то да. И ещё Алина Загитова, у неё все шансы есть. Елизавета Туктамышева может оказаться в шестёрке. Мы верим во всех.
Можно ли говорить, что чемпионат России уже за Трусовой, Щербаковой и Косторной? Мне кажется, кто-то всё-таки втиснется в эту тройку. Это всегда очень непредсказуемо и волнительно — ждать чемпионата России. Для всех спортсменов это, наверное, самый волнительный старт из всех. Кто не дрогнет, тот и останется в тройке», — приводит слова Погорилой Sport24.
- 4 ноября 2019
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