Радионова: Косторная может бороться с Трусовой и Щербаковой без четверных

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова поделилась впечатлениями от женской произвольной программы на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.

«Прокат Алёны Косторной был очень крутой. Она компонентная фигуристка, на её программы всегда интересно смотреть. Это действительно фигурное катание, и при этом она ещё исполняет прыжки ультра-си. Алёна мне очень нравится в этом сезоне. Она может бороться с Трусовой и Щербаковой без четверных. Даже не знаю, кто у нас сейчас первый номер сборной, все девчонки очень сильные по-своему, они все харизматичные, у каждой есть своя сильная черта.

Алина Загитова хорошо выступила. У неё была помарка на первом прыжке, но она собралась и достойно откатала. Программа очень интересная, катание у Алины стало зрелым, этот сезон должен пройти у неё удачно. Она может бороться за счёт опыта, у неё более женственное катание и нет груза ответственности. Алина уже завоевала все титулы какие только может, так что теперь может кататься для удовольствия», — цитирует Радионову Sport24.

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