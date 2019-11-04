Исполком ВАДА заслушал новую информацию по российскому вопросу

Исполком ВАДА, прошедший накануне конгресса организации в Катовице, Польша, заслушал обновлённую информацию о процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от председателя комитета по соответствию Джонатана Тейлора, сообщает пресс-служба агентства.
ВАДА инициировало расследование после выявления экспертами несоответствия в данных, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.
Согласно новой информации от 28 октября, этот вопрос решается качественно и максимально быстро. Как только эксперты завершат оценку, отчёт будет отправлен в Комитет по соответствию для рассмотрения. Если комитет вынесет рекомендацию относительно соответствия РУСАДА Международному антидопинговому кодексу, он будет отправлен исполкому. Заседаниие для принятия решения состоится в кратчайшие сроки и в соответствии с процессом, изложенным в Международном стандарте.
Ранее партия из 47 пакетов доказательств, основанных на данных, не затронутых несоответствием, была отправлена в международные федерации, чтобы они могли возбуждать дела. ВАДА продолжает работать над доказательной базой.
- 4 ноября 2019
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