Коня усыпили из-за перелома ноги на глазах 70 тысяч зрителей
Во время скачек в Санта-Аните (штат Калифорния, США) из-за тяжёлого перелома ноги был усыплён конь по кличке Монгольский Жених.
Как сообщает AP, инцидент произошёл на соревнованиях Breeders' Cup с призовым фондом $ 6 млн. На ипподроме присутствовали 70 тысяч зрителей. На последнем повороте Монгольский Жених споткнулся и сломал левую заднюю ногу. Четыре ветеринара после консультаций сделали вывод, что, учитывая степень травмы, 4-летнего мерина нужно усыпить прямо на месте.
Эта смерть коня стала 37-й на соревнованиях в Санта-Аните с прошлого декабря и седьмой за эту осень.
Из-за инцидента в регламенте могут произойти изменения. В частности, речь идёт о замене грунтового покрытия ипподрома на искусственное.
- 4 ноября 2019
-
21:54
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:24
-
19:49
-
19:34
-
19:11
-
18:02
-
17:50
-
17:06
-
16:32
-
16:23
-
16:22
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
15:09
-
14:46
-
14:17
-
13:47
-
13:28
-
12:47
-
12:36
-
12:23
-
11:58
-
11:38
-
10:58
-
10:17
-
09:48
-
09:43
-
09:36
-
09:36
-
09:29
-
00:21
Партнерский контент