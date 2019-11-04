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Коня усыпили из-за перелома ноги на глазах 70 тысяч зрителей

Коня усыпили из-за перелома ноги на глазах 70 тысяч зрителей
Другие / Прочие виды спорта 0

Во время скачек в Санта-Аните (штат Калифорния, США) из-за тяжёлого перелома ноги был усыплён конь по кличке Монгольский Жених.

Как сообщает AP, инцидент произошёл на соревнованиях Breeders' Cup с призовым фондом $ 6 млн. На ипподроме присутствовали 70 тысяч зрителей. На последнем повороте Монгольский Жених споткнулся и сломал левую заднюю ногу. Четыре ветеринара после консультаций сделали вывод, что, учитывая степень травмы, 4-летнего мерина нужно усыпить прямо на месте.

Эта смерть коня стала 37-й на соревнованиях в Санта-Аните с прошлого декабря и седьмой за эту осень.

Из-за инцидента в регламенте могут произойти изменения. В частности, речь идёт о замене грунтового покрытия ипподрома на искусственное.

Источник: AP News

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