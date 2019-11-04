Лебедев — о решении ВАДА по России: затягивание времени оттягивает дату казни

Заместитель председателя Госдумы депутат Игорь Лебедев считает, что затягивание времени до принятия окончательного решения ВАДА по манипуляциям с данными Московской лаборатории не является хорошим сигналом для России.

«Хорошо для нас было бы, если бы ВАДА смогло принять решение. И оно было бы в нашу пользу. Любое затягивание времени до принятия окончательного решения не является хорошим сигналом для нас, поскольку всё это оттягивает дату казни.

Мы знаем, что с нашей стороны были предоставлены дополнительные документы, объём которых значительный. Для того чтобы их обработать, ВАДА нужно время. В любом случае, чем быстрее будет принято окончательное решение, тем лучше. Каким оно будет, мы сейчас сказать не можем, потому что претензии достаточно серьёзные и, к сожалению, достаточно обоснованные.

Не знаю, какие объяснения даёт наша сторона, но вопрос крайне неприятный. Решение, которое может быть принято, с большой вероятностью будет отрицательным, что очень жёстко скажется на судьбе российского спорта и наших спортсменов. К сожалению, на сегодняшний момент нам остаётся только надеяться на лучшее и положительное решение. Сделать мы ничего не можем», — приводит слова Лебедева News.ru.