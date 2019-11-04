Участница Олимпиады-2016 получила 8,5 года тюрьмы за перевозку 50 кг наркотиков
Голландская легкоатлетка Мадия Гафур получила восемь с половиной лет лишения свободы после того, как суд признал её виновной в контрабанде наркотиков.
Напомним, спортсменка была арестована 18 июня после того, как в её автомобиле было обнаружено 50 кг метамфетамина и экстази. Стоимость обнаруженного оценивалась в 2 млн евро. Гафур пыталась перевести наркотики из Германии в Нидерланды и была задержана на таможне.
В суде легкоатлетка отказалась сообщить, кто дал ей наркотики. Гафур заявила, что не считает себя виновной и намерена обжаловать приговор, информирует ВВС.
Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и должна была выступить на чемпионате мира в Дохе (Катар) в беге на 400 м.
Участница Олимпиады-2016 арестована за транспортировку 50 кг наркотиков
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