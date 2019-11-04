Гончаренко: маленькие девочки для Загитовой сами являются стимулом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила, почему олимпийской чемпионке Алине Загитовой не нужны в программах элементы ультра-си. Загитова тренируется у Этери Тутберидзе вместе с Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Алёной Косторной, исполняющими сложнейшие прыжки.

«Есть такое мнение, что титулованный спортсмен работает на тренировках и как бы тащит за собой молодых, словно в эстафете. После чего должен отдать им палочку, чтобы они продолжили бежать дальше. Но эти маленькие девочки для Загитовой сами являются стимулом. Лучшая тренировка — это соревнования. Даже эффект соревнований в тренировочном процессе. Потому что, когда у тебя тишь да гладь, ты приходишь и тренируешься в спокойной атмосфере, как в болоте, это не есть хорошо. Когда человек спокоен внутри, он бы и рад встрепенуться, а взять эмоции неоткуда. Нормальный спортсмен использует конкуренцию себе на пользу.

Ведь часто бывает, что лидер соревнований по каким-то причинам снимается или лишается шанса на победу. А все остальные участники рассыпаются хотя, казалось бы, идите и берите! А всё почему? Спадает накал конкуренции.

За Загитову респект Этери Тутберидзе, которая однозначно не даёт ей поблажек и объясняет, почему нужен именно такой подход. Она выглядит профессионально. Когда Алина исполняет программы чисто и на сильном энергетическом уровне, этого достаточно для попадания в сборную. Загитова выходит, и видно, что она сильная и классная, это берёт, и ничего не надо, судьи это оценят.

Нужны ли Загитовой в программах элементы ультра-си, чтобы что-то кому-то доказать? Она уже всем всё доказала и стала олимпийской чемпионкой», — приводит слова Гончаренко «Команда России».