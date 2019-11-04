Голкипер сборной по пляжному футболу: все ребята готовы биться за Россию

Голкипер сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко поделился впечатлениями от сбора в Дубае перед стартом Межконтинентального кубка — 2019.
«Улетали из Москвы, когда там было минус три градуса и снег, так что, конечно, приятно оказаться в жарком Дубае. Глаз радуется, организм заряжается солнечной энергией. Сбор прошёл хорошо, получилось наладить некоторое взаимопонимание на песке. Все ребята в хорошем настроении и готовы биться за страну. Неважно, какой у нас состав — каждый игрок будет выходить и защищать честь России.
Наш первый соперник — сборная Египта. Россия несколько раз с ними встречалась и всегда побеждала, но лёгкими эти победы назвать нельзя. Возможно, они не лучшим образом оснащены технически, зато очень боевитые, жёсткие и всегда доигрывают все моменты до конца. Тем более первые матчи обычно бывают очень интересными. Нам нужно будет побороться и добыть первые три очка.
Что касается песка, здесь он неглубокий. Мяч «притопить» нереально, получается больше мини-футбол. Отскок непредсказуемый", — приводит слова Пархоменко BSRussia.
5 ноября в стартовом матче в группе В сборная России сыграет с командой Египта. Далее россиянам предстоят встречи с Мексикой и Ираном.
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