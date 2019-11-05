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Леонова: с акселем Косторная такая же космическая, как Трусова и Щербакова

Леонова: с акселем Косторная такая же космическая, как Трусова и Щербакова
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, чемпионка зимней Универсиады — 2015 и рекордсменка по участию в чемпионатах России (2007-2019) Алёна Леонова считает тройной аксель своей тёзки Косторной лучшим среди всех немногочисленных исполнительниц этого элемента.

«Хорошо, что в Финляндии Алёна пошла на аксель. Ей действительно это нужно. Фигурное катание далеко ушло вперёд по технической составляющей. Конечно, Алёна и без акселя была прекрасна. На «Финляндия Трофи» все тройные прыжки она сделала на «плюс 5» и «плюс 4», выиграла у Елизаветы Туктамышевой. Но с акселем Косторная станет более крутая. И такая же космическая, как Трусова и Щербакова. У Косторной он лучший — по красоте, по мощи. Хотя у Алёны еще есть сомнения и опасения. На тренировках не так всё гладко. Поэтому она переживает за этот прыжок.

Косторную сравнивают с итальянкой Каролиной Костнер? Пожалуй, не соглашусь. У Алёны что-то своё, другое, интересное. У Костнер был свой стиль. Я вообще не люблю, когда кто-то кого-то копирует. Алёна — особенная, единственная. Так что не вижу сходства. Может, изменю мнение, когда Алёна станет такая высокая и длинноногая, как Каролина. Я бы сказала, что вижу Костнер, когда на лёд выходит американка Брайди Теннел. Процентов на 80», — приводит слова Леоновой «Российская газета».

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