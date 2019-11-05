Французская фигуристка снялась с Гран-при России

Французская фигуристка Лорин Лекавалье снялась с Гран-при России — Rostelecom Cup, который пройдёт с 15 по 17 ноября 2019 года, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Ранее 23-летняя спортсменка по медицинским показаниям не смогла выступить на Гран-при Франции.



На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме Лекавалье заняла 15-е место, а на чемпионате Европы в Минске была пятой. Лорин — чемпионка Франции (2017), неоднократный призёр чемпионатов Франции, победительница турниров Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) и Cup of Tyrol (2017, 2019).

На домашнем турнире выступят три представительницы России — Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова.