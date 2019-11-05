Нортуг стал спонсором шведских лыжников

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о заключении спонсорских соглашений с представителями Швеции Фридой Карлссон и Калле Хальфварссоном, сообщает Expressen.

В октябре 2018 года Нортуг представил собственный бренд спортивных очков — Northug. В них и будут выступать шведские лыжники.

«Думаю, теперь я в Швеции стану ещё популярнее», — сказал Нортуг.

Хальфварссон — трёхкратный призёр чемпионатов мира. Карлссон на чемпионате мира 2019 года завоевала золото, серебро и бронзу.

Нортуг объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Петтер также является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.