Нортуг стал спонсором шведских лыжников
Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о заключении спонсорских соглашений с представителями Швеции Фридой Карлссон и Калле Хальфварссоном, сообщает Expressen.
В октябре 2018 года Нортуг представил собственный бренд спортивных очков — Northug. В них и будут выступать шведские лыжники.
«Думаю, теперь я в Швеции стану ещё популярнее», — сказал Нортуг.
Хальфварссон — трёхкратный призёр чемпионатов мира. Карлссон на чемпионате мира 2019 года завоевала золото, серебро и бронзу.
Нортуг объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Петтер также является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.
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