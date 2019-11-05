Аргентина и ОАЭ претендуют на проведение матча за мировую шахматную корону-2020

Аргентина и ОАЭ подали заявки на проведение матча за мировую шахматную корону в 2020 году, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Предыдущий матч за мировую шахматную корону проходил в 2018 году в Лондоне (Великобритания). Тогда норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен нанёс поражение американцу Фабиано Каруане.

В 2020 году Карлсен встретится с победителем турнира претендентов, который весной 2020 года будет проходить в Екатеринбурге.

В настоящее время в Гамбурге (Германия) проходит церемония открытия этапа Гран-при. На мероприятии присутствует глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Ранее он сообщил, что Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года была перенесена из Ханты-Мансийска в Москву.