Чемпионка мира Карлссон: Нортуг хорошо платит

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала подписание контракта с брендом бывшего норвежского лыжника Петтера Нортуга. Она будет выступать в очках Northug.

«Согласиться было не так уж сложно. Это сразу же вызвало у меня интерес. Я тут же ответила согласием, когда Петтер связался со мной. Хорошо ли он платит? Да, думаю так и есть», — приводит слова Карлссон Expressen.

Нортуг так отреагировал на заключение соглашения с Карлссон: «Мы очень рады и гордимся тем, что Фрида стала частью нашей команды. Она провела невероятный сезон и является восходящей звездой. Имя Фриды было в числе первых в нашем списке. Она новая суперзвезда шведских лыжных гонок. Она молода, впереди у неё много лет карьеры. Круто, что она захотела работать с нами».