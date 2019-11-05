Чемпионка мира Карлссон: Нортуг хорошо платит

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала подписание контракта с брендом бывшего норвежского лыжника Петтера Нортуга. Она будет выступать в очках Northug.
«Согласиться было не так уж сложно. Это сразу же вызвало у меня интерес. Я тут же ответила согласием, когда Петтер связался со мной. Хорошо ли он платит? Да, думаю так и есть», — приводит слова Карлссон Expressen.
Нортуг так отреагировал на заключение соглашения с Карлссон: «Мы очень рады и гордимся тем, что Фрида стала частью нашей команды. Она провела невероятный сезон и является восходящей звездой. Имя Фриды было в числе первых в нашем списке. Она новая суперзвезда шведских лыжных гонок. Она молода, впереди у неё много лет карьеры. Круто, что она захотела работать с нами».
- 5 ноября 2019
-
11:23
-
10:44
-
10:42
-
10:36
-
10:31
-
09:22
-
09:01
-
00:24
- 4 ноября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:11
-
21:54
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:24
-
19:49
-
19:34
-
19:11
-
18:02
-
17:50
-
17:06
-
16:32
-
16:23
-
16:22
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
15:09
-
14:46
-
14:17
-
13:47