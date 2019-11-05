Бывший тренер сборной России по бобслею удивился собственному увольнению

Олег Соколов, которого ранее уволили с поста старшего тренера сборной России по бобслею, признался, что решение президиума Федерации бобслея России стало для него неожиданностью. По его словам, ничто не предвещало такое кадровое решение.

«Насколько неожиданным стало решение? Неожиданным — это мягко сказано! Когда работаешь, многого вокруг себя не замечаешь. Находясь на сборах, находясь в команде, видя благоприятную обстановку и получая слова благодарности от спортсменов, когда все пашут и все наши действия нацелены на достижение результата, никак не можешь предположить, что есть люди, которым такая ситуация не нравится.

Письмо с претензией тренеров? Письмо мне не прислали и не показали. О его содержании я могу судить только со слов президента. Дождёмся публикации протокола президиума и публикации письма. После этого я смогу дать свои комментарии», — цитирует Соколова РИА «Новости».

Ранее президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что 16 специалистов обратились к президиуму организации с просьбой отстранить Соколова за злоупотребление полномочиями.