Призёр чемпионатов мира — о Нортуге: я подписал контракт с самим дьяволом
Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал подписание контракта с брендом двукратного олимпийского чемпиона 2010 года, 13-кратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка мира норвежца Петтера Нортуга. Он будет выступать в очках Northug.
«Я подписал контракт с самим дьяволом», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона 30-летний Хальфварссон занял 15-е место.
Нортуг объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Петтер также является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии. Кроме того, Нортуг стал спонсором шведской лыжницы Фриды Карлссон. На чемпионате мира 2019 года она завоевала золото, серебро и бронзу.
Нортуг стал спонсором шведских лыжников
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