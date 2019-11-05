Призёр чемпионатов мира — о Нортуге: я подписал контракт с самим дьяволом

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал подписание контракта с брендом двукратного олимпийского чемпиона 2010 года, 13-кратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка мира норвежца Петтера Нортуга. Он будет выступать в очках Northug.

«Я подписал контракт с самим дьяволом», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона 30-летний Хальфварссон занял 15-е место.

Нортуг объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Петтер также является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии. Кроме того, Нортуг стал спонсором шведской лыжницы Фриды Карлссон. На чемпионате мира 2019 года она завоевала золото, серебро и бронзу.

Нортуг стал спонсором шведских лыжников