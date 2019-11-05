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Риди: лишение РУСАДА статуса соответствия не будет отвечать ничьим интересам

Риди: лишение РУСАДА статуса соответствия не будет отвечать ничьим интересам
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди, выступая на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, оценил ситуацию с российским спортом. Ранее эксперты ВАДА обнаружили несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены российской стороной. ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

«Самая большая системная проблема ВАДА касается и российского допингового кризиса. Когда российский скандал случился, мы не были готовы к столь масштабной программе. Однако лишение РУСАДА статуса соответствия не будет отвечать ничьим интересам», — приводит слова Риди Sports Integrity.

ВАДА планирует вынести решение по статусу РУСАДА до конца 2019 года.

ВАДА планирует вынести решение по статусу РУСАДА до конца 2019 года
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