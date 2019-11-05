IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА 21 ноября

Следующее заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению прав Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) состоится 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу рабочей группы Руне Андерсена.

Рабочая группа подготавливает рекомендацию совету IAAF, который уже в дальнейшем и принимает решение о статусе ВФЛА. Отстранение российской федерации продлевалось уже 12 раз.

Совет будет проходить с 22 по 23 ноября в Монако. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. Из-за дисквалификации национальной федерации российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.