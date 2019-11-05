Колобнев и Винокуров оправданы по делу о сговоре на «Льеж—Бастонь—Льеж»

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года российский велогонщик Александр Колобнев и олимпийский чемпион 2012 года представитель Казахстана Александр Винокуров оправданы по коррупционному делу, сообщает La Meuse.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала информация о том, что Винокуров выплатил Колобневу 150 тыс. евро за то, чтобы соперник пропустил его вперёд на финише гонки Льеж — Бастонь — Льеж в 2010 году. Оба гонщика отрицали договорной характер соревнований.
Помимо тюремного срока гособвинение требовало оштрафовать Винокурова на € 100 тыс., Колобнева — на € 50 тыс., а также конфисковать € 150 тыс. с его банковского счёта.
Колобнев объявил о завершении карьеры в январе 2017 года. Винокуров сейчас работает на посту генерального менеджера велокоманды «Астана».
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