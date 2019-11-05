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На антидопинговые программы МОК выделит $ 10 млн

На антидопинговые программы МОК выделит $ 10 млн
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что организация выделит средства на антидопинговые программы. На эти цели будет выделено $ 10 млн.

«Шесть лет назад я от имени МОК уже говорил, что мы выделим $ 10 млн. Мы выполнили это обязательство. А теперь я от имени МОК хочу сообщить, что организация выделит ещё до $ 10 млн на антидопинговые программы», — сказал Бах на открытии Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша).

Предполагается, что эти средства будут направлены на финансирование строительства хранилищ допинг-проб и разработки и применения новых методов контроля спортсменов. Также МОК профинансирует исследовательские проекты Всемирного антидопингового агентства.

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