177-килограммовый Пельмень нокаутировал Зомбибоя на турнире по пощёчинам

177-килограммовый сибирский фермер Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень вновь принял участие в проекте «Каменные лица», в котором участники соревнуются в силе пощёчин. Его соперником стал 20-летний Даня Белый, вес которого составляет 70 кг. За свой внешний вид парень получил от организаторов прозвище Зомбибой.

В ходе противостояния участники, стоявшие друг перед другом, по очереди дают сопернику пощёчины. Оппоненты разделены тумбой для армрестлинга, которая помогает им не падать после действий соперника.

Первым пощёчину выполнил Белый, но она не стала серьёзной угрозой для Пельменя. В ответ Василий выполнил мощнейшую пощёчину, после которой его соперник стал падать, но его вовремя подхватили. По словам парня, у него очень кружилась голова.

Видео опубликовано на канале Амирана Сардарова в YouTube.