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Всемирная шахматная Олимпиада-2020 может пройти сразу в двух городах

Всемирная шахматная Олимпиада-2020 может пройти сразу в двух городах
Другие / Шахматы 0

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал слова главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Ранее Дворкович сообщил, что Всероссийская шахматная Олимпиада 2020 года будет перенесена из Ханты-Мансийска в Москву.

«Вопрос проведения Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года находится в процессе постоянного обсуждения, в том числе между ФИДЕ, Оргкомитетом под председательством вице-премьера правительства РФ О.Ю. Голодец, Федерацией шахмат России, Федерацией шахмат Югры. В работе находится несколько вариантов. Один из наиболее амбициозных и предпочтительных — при котором Олимпиада получит возможность расширить географию проведения. В этом случае у Олимпиады будут два принимающих города, две столицы — Ханты-Мансийск и Москва.

Мы хотим, чтобы Всемирная шахматная Олимпиада—2020 стала масштабным и при этом доступным событием, праздником для любителей шахмат во всём мире», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

Всемирную шахматную олимпиаду-2020 перенесли в Москву из Ханты-Мансийска
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