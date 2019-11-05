Всемирная шахматная Олимпиада-2020 может пройти сразу в двух городах

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал слова главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Ранее Дворкович сообщил, что Всероссийская шахматная Олимпиада 2020 года будет перенесена из Ханты-Мансийска в Москву.

«Вопрос проведения Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года находится в процессе постоянного обсуждения, в том числе между ФИДЕ, Оргкомитетом под председательством вице-премьера правительства РФ О.Ю. Голодец, Федерацией шахмат России, Федерацией шахмат Югры. В работе находится несколько вариантов. Один из наиболее амбициозных и предпочтительных — при котором Олимпиада получит возможность расширить географию проведения. В этом случае у Олимпиады будут два принимающих города, две столицы — Ханты-Мансийск и Москва.

Мы хотим, чтобы Всемирная шахматная Олимпиада—2020 стала масштабным и при этом доступным событием, праздником для любителей шахмат во всём мире», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.