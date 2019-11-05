Джемакулов: Василенко до конца не верил в худшее

Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов прокомментировал известие о кончине олимпийского чемпиона 1996 года Дмитрия Василенко. Призёр чемпионатов мира умер на 44-м году жизни от бокового амиотрофического склероза.

«Как человек, Василенко всегда был добрым и отзывчивым, всегда был командным игроком, болел и переживал за развитие гимнастики в Карачаево-Черкесской Республике. Он боролся за то, чтобы этот вид спорта популяризировался в регионе.



Он был единственным олимпийским чемпионом в республике, поэтому для нас это большая утрата. Дмитрий был очень живым человеком, до последнего боролся с болезнью. Когда он ещё мог разговаривать, то говорил мне по телефону: «Я не болею, я не инвалид», обещал поправиться. Он до конца не верил в худшее и не давал другим верить в это, хотя был тяжело болен», — цитирует Джемакулова «RT на русском».