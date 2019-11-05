«Это тачдаун!» Комментаторы обсудили, как чёрный кот вмешался в матч НФЛ

Забавный эпизод произошёл во время очередного матча по американскому футболу в лиге НФЛ. Во время матча «Нью-Йорк Джайантс» — «Даллас Ковбойс» на поле стадиона «Мет Лайф» выбежал чёрный кот.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Джайантс».
Животное сперва выглядело растерянно и испуганно. Но затем кот побежал в сторону зоны и даже сделал импровизированный тачдаун под овации местных зрителей. Не остались в стороне от происходящего и комментаторы, работавшие на матче. Эксперты обсудили, является ли появление чёрного кота плохим знаком для одной из команд.
«Кот пробежал в зону. Это тачдаун! Он просто отлично двигается!» — сказал один из комментаторов сквозь смех.
В итоге животное, преодолев значительную часть поля, скрылось в тоннеле. «Ковбои» одержали победу в матче со счётом 37:18.
- 5 ноября 2019
-
14:26
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:06
-
13:44
-
13:19
-
13:13
-
13:05
-
12:55
-
12:51
-
12:38
-
12:24
-
11:23
-
10:44
-
10:42
-
10:36
-
10:31
-
09:22
-
09:01
-
00:24
- 4 ноября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:11
-
21:54
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:24
-
19:49
-
19:34
-
19:11