«Это тачдаун!» Комментаторы обсудили, как чёрный кот вмешался в матч НФЛ

Забавный эпизод произошёл во время очередного матча по американскому футболу в лиге НФЛ. Во время матча «Нью-Йорк Джайантс» — «Даллас Ковбойс» на поле стадиона «Мет Лайф» выбежал чёрный кот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Джайантс».

Животное сперва выглядело растерянно и испуганно. Но затем кот побежал в сторону зоны и даже сделал импровизированный тачдаун под овации местных зрителей. Не остались в стороне от происходящего и комментаторы, работавшие на матче. Эксперты обсудили, является ли появление чёрного кота плохим знаком для одной из команд.

«Кот пробежал в зону. Это тачдаун! Он просто отлично двигается!» — сказал один из комментаторов сквозь смех.

В итоге животное, преодолев значительную часть поля, скрылось в тоннеле. «Ковбои» одержали победу в матче со счётом 37:18.