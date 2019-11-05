Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Это тачдаун!» Комментаторы обсудили, как чёрный кот вмешался в матч НФЛ

«Это тачдаун!» Комментаторы обсудили, как чёрный кот вмешался в матч НФЛ
Другие / Прочие виды спорта 0

Забавный эпизод произошёл во время очередного матча по американскому футболу в лиге НФЛ. Во время матча «Нью-Йорк Джайантс» — «Даллас Ковбойс» на поле стадиона «Мет Лайф» выбежал чёрный кот.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Джайантс».

Животное сперва выглядело растерянно и испуганно. Но затем кот побежал в сторону зоны и даже сделал импровизированный тачдаун под овации местных зрителей. Не остались в стороне от происходящего и комментаторы, работавшие на матче. Эксперты обсудили, является ли появление чёрного кота плохим знаком для одной из команд.

«Кот пробежал в зону. Это тачдаун! Он просто отлично двигается!» — сказал один из комментаторов сквозь смех.

В итоге животное, преодолев значительную часть поля, скрылось в тоннеле. «Ковбои» одержали победу в матче со счётом 37:18.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019