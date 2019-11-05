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Допинг-пробы, полученные перед Олимпийскими играми, будут хранить 10 лет

Допинг-пробы, полученные перед Олимпийскими играми, будут хранить 10 лет
Другие / Гандбол 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о реформе системы хранения допинг-проб. В будущем пробы, собранные до старта Олимпийских игр, будут храниться 10 лет.

«МОК начинает создавать глобальную программу хранения допинг-проб и повторного анализа. Пробы, включая образцы, собранные перед началом Олимпийских игр, будут храниться до 10 лет. Следовательно правила хранения будут такими же, как и с пробами, собранными во время Олимпийских игр», — сказал Бах во время выступления на Всемирной антидопинговой конференции.

Сегодня, 5 ноября, в Катовице (Польша) стартовала Всемирная антидопинговая конференция. На ней участники обсудят актуальные методы борьбы с нарушениями антидопингового законодательства. Большое внимание также уделяется проблеме допинга в российском спорте.

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Источник: Ruptly

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