Тотьмянина: хочется потихоньку отчаливать от этого берега – фигурного катания

Олимпийская чемпионка Турина Татьяна Тотьмянина рассказала, как проходит её восстановление после операции. Фигуристка выступила на шоу Игоря Крутого.

«Самочувствие у меня и правда не очень, всё-таки всего две недели прошло после операции. Но так как я была заранее заявлена на такой большой праздник и, может быть, это единственная в моей жизни возможность выступить с такими великими людьми, то я приняла решение, что выйду сегодня на лёд. Буквально три дня назад поняла, что смогу кататься, а до того было много вопросов – у меня до сих пор синяки после операции, не сняты швы и торчат нитки.

Уже невозможно жить на лекарствах, поэтому сейчас справляюсь, как есть, не принимаю никаких обезболивающих. В этом месяце мне предстоит ещё пара выступлений, но не более того. Хочется сконцентрироваться на здоровье и семье и потихоньку уже отчаливать от этого берега – фигурного катания. На сегодняшний день я так устала от болячек, что мне хочется отдыха и спокойствия. Хотя, может быть пройдёт пару месяцев, и, когда всё заживет, я буду думать по-другому», — цитирует Тотьмянину Teleprogramma.pro.

Тотьмянина перенесла несколько операций на ноге, а буквально две недели назад ей удалили желчный пузырь из-за возникшей опухоли. На шоу Крутого под песню «Russian Fairy Tale» в исполнении Юрия Башмета и Лары Фабиан вместе со своим давним партнёром Максимом Марининым, в паре с которым они выиграли золото на Олимпиаде в Турине, фигуристка исполнила оригинальную программу.