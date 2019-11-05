Сборная России по пляжному футболу обыграла Египет на Межконтинентальном кубке

Мужская сборная России с победы стартовала на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу. В первом туре группового этапа она переиграла команду Египта со счётом 5:3.
У россиян дублем отметился Владимир Раскин. Ещё по мячу забили Андрей Новиков, Алексей Павленко и Виктор Крышанов. У египтян дважды отличился Мохамед Абдельнаби Али, один гол на счету Мустафы Ахмеда Шаабана.
Следующим соперником россиян станет сборная Мексики, которая сегодня, 5 ноября, стартует на турнире матчем с Ираном.
Межконтинентальный кубок—2019 пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 5 по 9 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная Ирана. В прошлогоднем финале она обыграла команду России со счётом 4:2.
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок
Групповой этап. 1 тур
Египет — Россия – 3:5 (2:3, 0:2, 1:0).
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