Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России по пляжному футболу обыграла Египет на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу обыграла Египет на Межконтинентальном кубке
Другие / Пляжный футбол 0

Мужская сборная России с победы стартовала на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу. В первом туре группового этапа она переиграла команду Египта со счётом 5:3.

У россиян дублем отметился Владимир Раскин. Ещё по мячу забили Андрей Новиков, Алексей Павленко и Виктор Крышанов. У египтян дважды отличился Мохамед Абдельнаби Али, один гол на счету Мустафы Ахмеда Шаабана.

Следующим соперником россиян станет сборная Мексики, которая сегодня, 5 ноября, стартует на турнире матчем с Ираном.

Межконтинентальный кубок—2019 пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 5 по 9 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная Ирана. В прошлогоднем финале она обыграла команду России со счётом 4:2.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок
Групповой этап. 1 тур

Египет — Россия – 3:5 (2:3, 0:2, 1:0).

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019