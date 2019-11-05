Этап КМ по лыжной акробатике в Петербурге отменят из-за неготовности объекта

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не включила в окончательный календарь этап Кубка мира по лыжной акробатике в Санкт-Петербурге, который должен был пройти в январе 2020 года на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово», из-за неготовности объекта.

«Объект не готов для проведения этапа Кубка мира. Мы ещё раз обсудили это с Международной федерацией лыжного спорта, обсудили на уровне Министерства спорта РФ. Сейчас будем собирать совещание, чтобы принять необходимые меры и в дальнейшем начать эксплуатировать этот объект не только для организации соревнований, но и для проведения тренировочных мероприятий сборных команд.

Мы уже на протяжении двух лет планируем провести там этап Кубка мира, создать Кубок двух столиц по лыжной акробатике. Но этот проект пока никак не реализуется из-за неготовности объекта», — приводит слова главы Федерации фристайла России Алексея Курашова ТАСС.

Россия в сезоне-2019/20 примет этапы Кубка мира по лыжной акробатике в Москве (25 января) и Красноярске (7 марта). Соревнования КМ по могулу пройдут в Красноярске (8 марта), а по ски-кроссу — в Миассе (23 февраля).