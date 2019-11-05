Волейболистки московского «Динамо» последними вышли в Финал четырёх Кубка России

Волейболистки московского «Динамо» одержали третью победу в групповом этапе Кубка России. В четырёх партиях они обыграли «Ленинградку» — 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:13).
Для столичной команды эта победа стала третьей в трёх матчах — с девятью очками они выиграли группу А и вышли в Финал четырёх Кубка России.
В другом матче квартета А волейболистки «Липецка» обыграли «Динамо» из Краснодара — 3:1 (14:25, 25:23, 25:8, 33:31).
Финал четырёх пройдёт в Казани в период с 24 по 26 декабря. Другими участниками решающего раунда стало казанское «Динамо», «Уралочка» (Екатеринбург) и «Локомотив» (Калининград).
Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:13)
«Липецк» — «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (14:25, 25:23, 25:8, 33:31).
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