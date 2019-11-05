Голландская гимнастка рассказала о восьми годах съёмок в фильмах для взрослых

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.
«В конце года я завершаю карьеру актрисы этого жанра по причине того, что истекает ряд моих контрактов. Оглядываясь на предыдущие восемь лет, могу сказать, что это были хорошие восемь лет. Мне всё нравилось, пусть я воспринимала это как работу.
Я не была типичной актрисой фильмов для взрослых — мне удалось установить собственные правила. Всю работу я делала или одна, или со своим бойфрендом», — цитирует Верону The Sun.
Фото доступно в «инстаграме» Вероны ван де Лёр.
В 2011 году голландка отбыла 72-дневное заключение за шантаж — девушка манипулировала парой, состоявшей в тайных отношениях. Некоторое время она работала вебкам-моделью, после чего начала сниматься в кино для взрослых.
«У меня было достаточно проблем в семье ещё во время спортивной карьеры. Когда я заявила об уходе из спорта, проблем стало только больше. Родители сменили замки и в буквальном смысле оставили меня на улице. У нас с парнем было лишь несколько тысяч евро, было непросто», — заявила ван де Лёр.
В марте следующего года в тираж выйдет автобиография девушки «Просто Верона — нарушить все правила».
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