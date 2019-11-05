Шахматист Непомнящий с поражения стартовал на этапе Гран-при ФИДЕ в Германии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл польскому шахматисту Яну-Кшиштофу Дуде в первой партии третьего этапа Гран-при ФИДЕ в Гамбурге (Германия). Россиянин играл чёрными фигурами. Напомним, Непомнящий стал победителем первого этапа Гран-при, который прошёл в Москве.



Россиянин Никита Витюгов и чех Давид Навара не смогли выявить победителя, также вничью завершилась партия между россиянином Александром Грищуком и поляком Радославом Войташеком. Петр Свидлер переиграл Пенталу Харикришну из Индии, Даниил Дубов и азербайджанец Теймур Раджабов разошлись миром, также вничью сыграли Дмитрий Яковенко и китаец Юй Янъи. Вторые партии пройдут в среду.



Напомним, этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два предварительных раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем.