Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, рассказал о ситуации с рассмотрением в ВАДА вопроса о несоответствиях в данных Московской антидопинговой лаборатории. После обнаружения несоответствий российской стороне были предоставлены три недели на объяснения.

«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

После обнаружения несоответствий ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.