Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, рассказал о ситуации с рассмотрением в ВАДА вопроса о несоответствиях в данных Московской антидопинговой лаборатории. После обнаружения несоответствий российской стороне были предоставлены три недели на объяснения.
«Согласно источникам, близким к ВАДА, Россия ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА о предполагаемых несоответствиях в данных Московской лаборатории и не предоставила всех требуемых устройств/данных, а также аналитических данных по ЭПО», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
После обнаружения несоответствий ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
Глава ВАДА: ситуация с Россией — худший случай в истории антидопинга
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