Устюгов: помню, как Сундбю ко мне повернулся и попшикался баллончиком

Российский лыжник Сергей Устюгов высказал мнение о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.

«Перед последней гонкой «Тур де Канада» запомнил один момент. Сундбю ко мне повернулся, баллончиком попшикался, и это было показательно с психологической стороны. В итоге он меня обогнал, и я запомнил этот момент, что он пшикался. А так всё равно. Пшикается и пшикается. Потом вдвойне приятно выигрывать на финише.

Норвежцы хитрые. Курьёзный случай был, когда я на скиатлон пришёл, а в моём боксе лежат то ли лыжи, то ли палки Сундбю. Я был маленько удивлён, подумал: как это так?" — приводит слова Устюгова Eurosport.

27-летний россиянин — двукратный чемпион мира и победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17.

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю является двукратным олимпийским чемпионом и победителем «Тур де Ски», трёхкратным обладателем Кубка мира, четырёхкратным чемпионом мира.