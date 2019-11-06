Украинец Кохан вошёл в число финалистов премии «Восходящая звезда» IAAF

Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала шорт-лист номинантов на премию «Восходящая звезда» по итогам сезона, сообщает официальный сайт организации. В список попали эфиопы Селемон Барега (5000 и 10 000 м) и Ламеча Гирма (3000 м с препятствиями), бразилец Алисон дос Сантос (400 м с барьерами), норвежец Якоб Ингебригтсен (1500 и 3000 м) и украинец Михаил Кохан (метание молота).
Ранее был представлен список финалисток: представительница Ямайки Британи Андерсон (100 с барьерами), эфиопка Лемле Хаилу (1500 м), украинка Ярослава Могучих (прыжки в высоту), Гленда Морехон из Эквадора (спортивная ходьба) и американка Ша'Карри Ричардсон (100 м и 200 м).
Победители будут объявлены 23 ноября на церемонии вручения наград IAAF в Монако.
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