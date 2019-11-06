Фигурист Коляда перенёс операцию по поводу синусита

Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Михаил Коляда успешно перенёс операцию по поводу синусита.

«Мы созвонились с тренером Миши, Валентиной Михайловной Чеботаревой, спросили, как дела и как прошла операция. Она горячо поблагодарила всех за поддержку и внимание и сообщила, что, по заверению врачей, операция по лечению синусита прошла успешно. С Мишей всё в порядке, он чувствует себя лучше.



Впереди предстоит месяц реабилитации, в течение которого нельзя тренироваться. Поэтому планировать что-либо на сезон они будут только через месяц», – говорится в сообщении в официальной группе Коляды в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что из-за операции призёр чемпионата мира пропустит этапы Гран-при.