Шевченко и Ерёменко лидируют после ритм-танца на турнире в Риге

В Риге (Латвия) стартовал международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко захватили лидерство после ритм-танца. Среди юниоров также лидируют россияне — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.



Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 77,40.

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 69,95.

3. Юка Орихара/Йюхо Пиринен (Финляндия) – 67,48.



Юниоры

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 68,00.

2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 66,25.

3. Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 58,01.

4. София Леонтьева – Даниил Горелкин (Россия) – 57,18..

16. Александра Прокопец – Сергей Рвачев (Россия) – 45,55.

В соревнованиях спортивных пар среди юниоров лидируют россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У одиночников первым идёт россиянин Александр Голубев.

Спортивные пары. Юниоры. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 64,09.

2. Таисия Собинина/Никита Володин (Россия) — 62,03.

3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) — 55,92.

Юниоры. Короткая программа

1. Александр Голубев (Россия) — 61,11.

2. Никита Манько (Казахстан) — 57,48.

3. Матвей Гилёв (Россия) — 57.27.