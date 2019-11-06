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Шевченко и Ерёменко лидируют после ритм-танца на турнире в Риге

Шевченко и Ерёменко лидируют после ритм-танца на турнире в Риге
Другие / Фигурное катание 0

В Риге (Латвия) стартовал международный турнир по фигурному катанию — Volvo Open Cup. Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко захватили лидерство после ритм-танца. Среди юниоров также лидируют россияне — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Фигурное катание. Volvo Open Cup. Рига
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) – 77,40.
2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 69,95.
3. Юка Орихара/Йюхо Пиринен (Финляндия) – 67,48.

Юниоры
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 68,00.
2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 66,25.
3. Луасиа Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 58,01.
4. София Леонтьева – Даниил Горелкин (Россия) – 57,18..
16. Александра Прокопец – Сергей Рвачев (Россия) – 45,55.

В соревнованиях спортивных пар среди юниоров лидируют россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У одиночников первым идёт россиянин Александр Голубев.

Спортивные пары. Юниоры. Короткая программа
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 64,09.
2. Таисия Собинина/Никита Володин (Россия) — 62,03.
3. Алина Бутаева/Лука Берулава (Грузия) — 55,92.

Юниоры. Короткая программа
1. Александр Голубев (Россия) — 61,11.
2. Никита Манько (Казахстан) — 57,48.
3. Матвей Гилёв (Россия) — 57.27.

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