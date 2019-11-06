Лыжник Спицов: главным стартом сезона будет многодневка «Тур де Ски»

Российский лыжник Денис Спицов рассказал, в каких кондициях подходит к новому сезону.

«Конкуренция в сборной никому не мешала. Она идёт только на пользу. Есть постоянный стимул расти дальше. Если мы будем успешно конкурировать друг с другом, то и на мировой арене станем сильнее. Здорово, что у нас так много сильных спортсменов. Появляются новые таланты, но и бывалые парни никуда не уходят. И тот же Бессмертных своими результатами доказывает, что по делу находится в сборной.

Какие задачи на новый сезон, в котором не будет Олимпиады или чемпионата мира? Конечно, это общий зачёт Кубка мира. Хочется закрепиться в красной группе лидеров. Главным стартом сезона будет многодневка «Тур де Ски». Плюс в этом сезоне впервые пройдёт Скандинавский Кубок. Интересно, что из этого получится", — приводит слова Спицова «Тюменская арена».