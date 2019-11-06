Бестемьянова: от невероятных прыжков Самарина просто дух захватывает

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя результаты этапа Гран-при в Гренобле (Франция), отметила хорошее выступление российского фигуриста Александра Самарина, который занял второе место.

«Я верю в Самарина не первый год, вижу его работоспособность, рискованность. Он не боится. И мне жалко, что он в короткой сделал ошибку на тройном акселе, потому что у него была возможность дёрнуть Чена. Для его самоощущения в сезоне это много бы дало. Он мог быть первым после короткой, потому что Чен навалял.

Я верю, что совершенно невероятные атлетические прыжки Саши, от которых просто дух захватывает, будут всё стабильнее и стабильнее. Как только он начнёт выкатывать программы, очень поднимется в рейтинге и будет бороться за самые высокие места", – приводит слова Бестемьяновой «Команда России».