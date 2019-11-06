Устюгов: участие в Олимпиаде вообще не мотивирует

Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что его не мотивирует возможность участия в Олимпийских играх. По словам спортсмена, он нацелен на положительные результаты на Кубке мира.
«Больше всего мне запомнилась победа над Глебом Ретивых в 2010 году на юниорском первенстве в спринте. Она самая запоминающаяся, потому что я долгое время не мог его обыграть. Как ни пытался, как ни был готов – не получалось. А там его обогнал. Получил нереальное удовольствие от той гонки.
Участие в Олимпиаде не мотиватор вообще. В одной я поучаствовал и уже знаю, что это такое. Сейчас мотивируют Кубок мира, чемпионат мира. Главная задача – Кубок мира, потому что в России не было победителя Кубка мира, всем хочется это сделать. Честно скажу, хочется, но не знаю, получится ли", – цитирует Устюгова Eurosport.
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