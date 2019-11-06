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Фигуристка Щербакова опубликовала фотографию с собакой, у которой лишь одна лапа

Фигуристка Щербакова опубликовала фотографию с собакой, у которой лишь одна лапа
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась фотографиями со своей собакой Бонни, у которой после операции осталась только одна передняя лапа.

«Мой герой! Боничка очень смело и только с позитивом проходит через все трудности!» — написала Щербакова в «Инстаграме».

Напомним, действующая чемпионка России Щербакова выиграла первый этап Гран-при среди взрослых, который прошёл в Лас-Вегасе. В произвольной программе Анна исполнила два четверных лутца – в каскаде и сольный, чего ранее не делала ни одна из фигуристок. Благодаря близкой к мировому рекорду оценке за произвольную программу Щербакова поднялась с четвёртого места после короткой программы на итоговое первое.

Запись доступна на странице Щербаковой в «Инстаграме».

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