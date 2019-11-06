Фигуристка Щербакова опубликовала фотографию с собакой, у которой лишь одна лапа
Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась фотографиями со своей собакой Бонни, у которой после операции осталась только одна передняя лапа.
«Мой герой! Боничка очень смело и только с позитивом проходит через все трудности!» — написала Щербакова в «Инстаграме».
Напомним, действующая чемпионка России Щербакова выиграла первый этап Гран-при среди взрослых, который прошёл в Лас-Вегасе. В произвольной программе Анна исполнила два четверных лутца – в каскаде и сольный, чего ранее не делала ни одна из фигуристок. Благодаря близкой к мировому рекорду оценке за произвольную программу Щербакова поднялась с четвёртого места после короткой программы на итоговое первое.
Запись доступна на странице Щербаковой в «Инстаграме».
Щербакова из-за критики удалила пост о посещении казино в Лас-Вегасе
- 6 ноября 2019
-
13:28
-
13:16
-
12:53
-
12:34
-
12:14
-
11:36
-
11:32
-
11:24
-
10:40
-
10:26
-
10:13
-
09:50
-
09:40
-
09:38
-
09:25
-
09:08
-
08:27
- 5 ноября 2019
-
23:17
-
22:43
-
21:31
-
20:50
-
19:04
-
17:21
-
17:04
-
16:42
-
16:06
-
15:36
-
14:26
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:06
-
13:44
-
13:19
-
13:13
Партнерский контент